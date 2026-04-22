Kanal D'nin sevilen dizisi ''Güller ve Günahlar'' ikinci sezonuyla da ekrana gelecek. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerinde yer aldığı dizinin sezon finali tarihi belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aldığı yüksek reytingler ve sürükleyici konusuyla dikkat çeken dizinin sezon final tarihi belli oldu.

20 HAZİRAN CUMARTESİ SEZON FİNALİ

Başrollerini Murat Yıldırım ile Cemre Baysel’in paylaştığı “Güller ve Günahlar” dizisi yeni bir değişiklik olmazsa 20 Haziran Cumartesi akşamı sezona ara verecek. Kurban Bayramı hafta dizinin yeni bölümünün ekrana gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

GÜLLER VE GÜNAHLAR KONUSU NEDİR?

Eşi ve kızlarıyla mutlu bir hayat süren Serhat Tecer’in dünyası, beklenmedik bir gerçekle altüst olur. Hayatının en büyük aşkı, eşi Berrak, yıllardır gizlediği büyük bir sır saklamaktadır: Bir çocuğu daha vardır… Kader. Gerçeğin peşine düşen Serhat, adım adım iz sürerken yolu Zeynep ile kesişir. Dobra ve cesur tavrıyla dikkat çeken Zeynep, hiç ummadığı anlarda Serhat’ın en büyük destekçisi olur. Serhat, her ipucunun izini sürerken, Berrak’ın sırlarla örülü geçmişinin anahtarı karşısına hiç beklemediği bir yerden çıkacaktır.