Yalova'da yaşadığı apartmanın 6'ncı katındaki evinin terasından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı ve 'Güllü' ismiyle bilinen Gül Tut'un şüpheli ölümüne ilişkin tartışmalar sürüyor.
Son olarak Güllü'nün ablası Kader Hanım, katıldığı bir canlı yayında yaşanan olaylara dair ilk kez konuştu.
Nur Viral’in sunduğu programa telefonla katılan abla, olayın kaza veya intihar olmadığını savunarak konuyu gündeme taşıyan Güllü'nün patronuna teşekkür etti.
'CİNAYET'E İNANDIĞINI SÖYLEDİ
Abla şunları söyledi:
"O olmasaydı bu iş kaza ya da intihar diye kapanabilirdi. Ben cinayet olduğuna kesinlikle inanıyorum."
'YANINDAYDIM FARK ETTİM'
Abla, cenazede gözlemlediği bir durumu da aktararak dikkat çekti:
"Tuğyan çok güzel oyuncu. Cenazede bir an gözlüğünü çıkardı, yılan gibi sağa sola bakınıyordu. 'Kamera var mı, beni görüyor mu, çekiyor mu?' diye düşünüyordu. Ben bunu yanından oturduğum için fark ettim."
NE OLMUŞTU?
Arabesk müziğin tanınmış isimlerinden Güllü olarak bilinen Gül Tut’un 26 Eylül'de Yalova’daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti.
Şüpheli ölümün ardından soruşturma başlatılmış ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile yurt dışına kaçarken yakalandı.
Gözaltına alınan Gülter ile Ulu; savcılıkta ifade vermişti.
Annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Güllü cinayeti soruşturmasında aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etmişti.
Sultan Nur Ulu, "Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk" demişti.
Sultan Nur Ulu hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.
Güllü'nün evinin camından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bilirkişi heyeti raporunu tamamlanmıştı.
8 Ekim'de olay yerinde keşif ve inceleme yapan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, Güllü'nün geriye doğru düşmesi için dengesini bozan "bir dış kuvvet ve temas" varlığının olması gerektiği tespit edilmişti.