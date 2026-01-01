Yalova'da yaşadığı apartmanın 6'ncı katındaki evinin terasından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı ve 'Güllü' ismiyle bilinen Gül Tut'un şüpheli ölümüne ilişkin tartışmalar sürüyor.

Son olarak Güllü'nün ablası Kader Hanım, katıldığı bir canlı yayında yaşanan olaylara dair ilk kez konuştu.

Nur Viral’in sunduğu programa telefonla katılan abla, olayın kaza veya intihar olmadığını savunarak konuyu gündeme taşıyan Güllü'nün patronuna teşekkür etti.

'CİNAYET'E İNANDIĞINI SÖYLEDİ

Abla şunları söyledi:

"O olmasaydı bu iş kaza ya da intihar diye kapanabilirdi. Ben cinayet olduğuna kesinlikle inanıyorum."

'YANINDAYDIM FARK ETTİM'

Abla, cenazede gözlemlediği bir durumu da aktararak dikkat çekti:

"Tuğyan çok güzel oyuncu. Cenazede bir an gözlüğünü çıkardı, yılan gibi sağa sola bakınıyordu. 'Kamera var mı, beni görüyor mu, çekiyor mu?' diye düşünüyordu. Ben bunu yanından oturduğum için fark ettim."