alova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen, arabesk müziğin unutulmaz figürlerinden Güllü’nün şüpheli vefatına dair soruşturmada, kamuoyunda yankı uyandıran bir eşik geçildi.
Annesini hayattan koparmak iddiasıyla halihazırda tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter’in dosyasına, yargılama sürecinin dengelerini sarsacak mahiyette yeni veriler dahil oldu. Dosya kapsamındaki delillerin derinleştirilmesiyle birlikte, olayın perde arkasına ışık tutacak çarpıcı detaylara ulaşıldı.
SEVGİLİSİ DE SORUŞTURMAYA GİRDİ
Yürütülen titiz incelemeler neticesinde, Tuğyan Ülkem Gülter’in sevgilisi olduğu belirtilen Kervan Eminoğlu emniyet güçlerince yakalandı. Eminoğlu, söz konusu cinayeti azmettirdiği şüphesiyle gözaltına alınırken, soruşturmanın kapsamının bu yeni gözaltı kararıyla birlikte genişlemesi bekleniyor.