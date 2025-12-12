Yalova'da yaşadığı 6'ncı kattan düşerek yaşamını yitiren şarkıcı ve 'Güllü' ismiyle bilinen Gül Tut'un ölümün yeni gelişme yaşandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada bir süredir teknik takip altında tutulan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu dün gözaltına alındı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in iddiasına göre, Güllü cinayeti soruşturmasında aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti.

Ulu, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından odadan itildiğini söyledi. Tuğyan Ülkem Gülter ise bu ifadeyi reddetti.

AVUKATLARI DOSYADAN ÇEKİLDİ

Bu itirafın ardından Tuğyam Ülkem Gülter'in avukatları, dosyadan çekildiklerini belirterek "Güllü Hanım'ın manevi mirasına sahip çıkmak için avukatlığını sürdürmeyeceğiz" dedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltındaki Tuğyan Ülkem Gülter ile birlikte dört kişi daha Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

GÜLLÜ'NÜN ARKADAŞI KONUŞMUŞTU

Ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, yakın arkadaşı Çiğdem Turan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Turan, Güllü’nün son günlerinde “Bunlar beni öldürecek” dediğini aktardı.

Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, yakın arkadaşı Çiğdem Turan SHOW TV’de yayınlanan “Bu Sabah” programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Turan, Güllü’nün vefatından yalnızca 3-4 gün önce aralarında geçen bir konuşmayı paylaştı:

-Güllü bana 'Kardeşim, sana ihtiyacım var. Bunlar beni öldürecek' dedi. 42 yıldır dostumdu, kardeşten öteydik. Tuğyan'ın süt annesiydim. Bir anne, evladına böyle bir şey yapabilir mi?

-Tuğyan, çocukluğundan beri agresif bir çocuktu, kaosla beslenen biriydi. Güllü maalesef onun hatalarını örtbas etti.

-Güllü, Tuğyan’ın evli bir adamla ilişki yaşamasına karşıydı. Bu olayın, Tuğberk'in de ufak bir payı olduğunu düşünüyorum.

-Güllü, mide ameliyatı olduktan ve geçirdiği trafik kazasından sonra korkular içinde yaşıyordu. O kadar çok kavgaya girmemeye çalışıyordu.

-Güllü'nün alkole karşı bağışıklığı vardı, çok fazla etkilenmezdi. Ancak Tuğyan ile tartışmaları kaba kuvvet kullanmaya başlamıştı. Aralarına hep ben giriyordum.