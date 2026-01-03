Arabesk-fantezi müziğin usta ismi Güllü’nün şüpheli ölümü gündemdeki yerini koruyor.

Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçının ölümüne ilişkin soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aradan geçen zamana rağmen olayın birçok yönü hâlâ aydınlatılamadı.

Anne ve kıza ait yeni ses kayıtları dosyaya girdi.

Kayıtlarda Tuğyan’ın annesiyle yaşadığı tartışmaları gizlice kaydettiği ortaya çıktı.

Dikkat çeken bir diğer detay ise bu kayıtların Tuğyan tarafından sevgilisi Kervan’a gönderilmesi oldu.

Sabah’ın haberine göre, kayıtlarda Tuğyan’ın annesiyle tartışırken söylediği “Ben seni hazmediyorum anne” sözleri dikkat çekti.

Ses kayıtlarındaki şu diyalog dikkat çekti:

Tuğyan: "Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Biz seninle aynıyız. Çünkü bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum. Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum."

Güllü: "Sen benim gözümün nurusun."

Tuğyan: "Ben seni hazmedemiyorum anne. Sen de beni hazmedemiyorsun. Ben senin gücünü hazmedemiyorum. Sen de benim gücümü. Maddi anlamda değil anne bu, manevi anlamda."

Güllü: "Ne güzel söyledin."

KAYIP BİLEZİKLER NEREDE?

Öte yandan Tuğyan’ın annesinin fotoğrafını çekerek sevgilisi Kervan’a gönderdiği görüntü de dosyaya girdi. Fotoğrafta Güllü’nün kolundaki çok sayıda bilezik dikkat çekti.

4 Nisan 2025’te mutfakta yemek yaparken çekilen fotoğrafın Tuğyan tarafından Kervan’a “Kocana selam söyle diyor” notuyla gönderildiği belirlendi.

Güllü’nün şüpheli ölümünün ardından ise sanatçıya ait bileziklerin ortadan kaybolduğu öğrenildi.