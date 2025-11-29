26 Eylül 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki bir apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta kızı ve arkadaşıyla vakit geçiren ünlü sanatçı Güllü pencereden düşerek hayatını kaybetmişti...
Ünlü sanatçının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve oğlu Tuğberk Yağız hakkında ortaya atılan iddialar dikkat çekiyor...
Gazeteci Sevilay Yılman, SHOW TV’de yayınlanan Ela Rumeysa ile Bu Sabah programında Güllü’nün ölümüne ilişkin bilirkişi raporunun tamamlandığını açıkladı.
'SEN ANNENİ ATMIŞSIN'
Yılman, canlı yayında Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e seslenerek, “Tuğyan, bilirkişi raporu sonuçlandı. Sonuçlarda sevineceğin şeyler yok. Sen anneni atmışsın; annen kendi kendine düşmemiş, bunu göreceksin” dedi.