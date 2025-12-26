Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin olarak hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu. Güllü'nün bir dış kuvvet veya temasla dengesini kaybettiği belirlendi. Güllü'nün kızı 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Güllü'nün intihar ihtimaline ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

"DIŞ KUVVET VE TEMAS OLMALI"

Güllü'nün geriye düşmesi için dengesini bozan bir dış kuvvet ve temas varlığının olması gerektiği tespit edildi.

Güllü'yü camdan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in attığını söyleyen Sultan Nur Ulu'nun babasının mesajı da dikkat çekti.

Sultan Nur Ulu'nun babası Arif Ulu'nun kızına, Güllü'yü kastederek "Sen öldürdün" mesajı attığı ortaya çıktı.

Baba Ulu daha sonra ifadesinde ,"Kızına 'Sen öldürdün' mesajını korkutma amacıyla attığını söyleyen Ulu, "Hem bir şey biliyorsa söylesin hem de bana biraz daha saygılı olsun diye bu şekilde mesaj attım. Korkutmak için attım" dedi.