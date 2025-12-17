Şarkıcı Güllü’nün kardeşleri, sanatçının miras için öldürüldüğü iddiasıyla kızı, oğlu ve eski eşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Şikâyette, Güllü’nün ölümünden 4 gün sonra çocukları tarafından BES’teki parasının çekildiği, hayat sigortası ödemesi için de başvuru yapıldığı belirtildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Güllü’nün 2009’dan bu yana devam eden BES hesabındaki paranın yasal mirasçıları Tuğyan Ülkem Gülter ile Tuğberk Yağız Gülter tarafından ölümünden 4 gün sonra çekildiği tespit edildi.

Güllü’nün ablası Kader Tut ile kardeşi Raşit Günyer, cinayetin miras nedeniyle planlandığını öne sürerek dosyaya itiraz etti.

OĞLU İFADE VERDİ

Başsavcılık, şikâyeti cinayet dosyasıyla birleştirirken, banka ve sigorta şirketlerinden bilgi talep etti. Soruşturma kapsamında Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter de savcılığa ifade verdi.