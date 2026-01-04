Arabesk müziğinin en sevilen isimleri arasında yer alan Gül Tut (Güllü), 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'da bulunan bir apartmanın 6. dairesindeki konutunun penceresinden düşerek hayatını kaybetti.



Ölümüyle sanat dünyasını şoka sokan ve sevenlerini yasa boğan Güllü'nün hayatını kaybetmesi başlangıçta 'kaza' olarak değerlendirilse de, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ile söz konusu olayın cinayet olabileceği değerlendirildi. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, olay günü evde olan Sultan Nur Ulu ile kaçmak üzereyken yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.



GÜLLÜ'NÜN BİLEZİKLERİ NEREDE?



Vefatından sonra mal varlığına yönelik çok sayıda tartışma bulunan Güllü'nün yalnızca bir dairesinin bulunduğu ve banka hesaplarında kayda değer bir birikiminin olmadığı öğrenilmişti.



Olay öncesine ait ortaya çıkan fotoğraflarda ise Güllü'nün kolunda taşıdığı bilezikler dikkat çekti. 2025 yılının nisan ayında yemek yaparken fotoğrafları ortaya çıkan Güllü'nün kolunda taşıdığı çok sayıda bilezik, hayatını kaybetmesiyle birlikte sır gibi ortadan kayboldu.

Ekipler, soruşturma kapsamında Güllü'nün kayıp bileziklerinin de akıbetini araştırıyor.