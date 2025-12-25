Sanatçı Güllü'nün, Çınarcık'ta 26 Eylül'de 6. katta bulunan evinin camından düşerek ölümünün ardında tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında her gün yeni bir iddia ortaya atılmaya devam ediyor.

ATV Ana Haber'e bağlanan Güllü'nün yakın arkadaşı Özlem Kara, Tuğyan Ülkem hakkında çok çarpıcı iddialarda bulundu.

'ORGAN MAFYASINA SATACAĞIM'

Kara, Güllü'nün kızı Tuğyan'dan çok korktuğunu, oğlu Tuğberk'ten ise çekindiğini belirterek, "Güllü'yü kızı 'Sen bana para vermezsen torunun Karmen'i organ mafyasına satacağım' diye tehdit etmiş.

Hatta bazen uyandığında ayak ucunda kızı Tuğyan'ı görünce ölüm korkusu yaşamış. Kızı uyuşturucu bağımlısıymış. Bu yüzden de evin her tarafına kamera bağlatmış.

Güllü Hanım bana, torununun can güvenliğini sağlamak istediğini, kazancını garanti altına alıp çocuklarını mirastan reddederek hacca gitmeyi düşündüğünü söyledi. Çocuklarından soğumuştu" ifadelerini kullandı.