Yalova’da şarkıcı Gül Tut’un (Güllü) 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tut’un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun avukatı Merve Uçanok, müvekkilleri aleyhinde sosyal medyada ve çeşitli platformlarda yapıldığı ileri sürülen paylaşımlar nedeniyle 8 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

"BİLGİ DIŞINDA SES KAYDI ALINDI"

Yalova Adliyesi’ne müvekkilleriyle birlikte gelen avukat Uçanok, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle müvekkillerinin rızası olmadan ses kaydı aldığı iddia edilen B.D., R.G., Ç.K. ve Ferdi Aydın’ın yanı sıra avukat Gülşah M., avukat Gizem A., avukat Özge Ö. ve Gülter’in erkek arkadaşı Kervan E. hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından şikâyetçi olduklarını duyurdu.

Aynı dosyada İ.Ö.’nün de avukatlığını yürüten Uçanok, müvekkilinin gazetecilik faaliyeti ve düşüncelerini ifade ettiği için sosyal medya üzerinden hedef alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kontrolsüz sosyal medya yayınlarında müvekkilimin kişisel verileri ifşa ediliyor, kadınlığına ve özel hayatına saldırılar yapılıyor. Bu linç girişimleri, yalnızca onun bir kadın ve gazeteci olmasından kaynaklanıyor. Toplumu manipüle ederek kadınları hedef tahtasına çeviren bu zihniyetle sonuna kadar mücadele edeceğiz.”

Uçanok, saldırıların yalnızca müvekkiline değil, farklı düşünen ve objektif yaklaşmaya çalışan tüm kadınlara yöneldiğini, bunun da ciddi mağduriyetler yarattığını belirtti.

Uçanok, dosyada yer alan bazı suçlamalar üzerinde çalıştıklarını, yakın zamanda benzer eylemlere karıştığı tespit edilen kişi ve kurumlarla ilgili de ek suç duyuruları yapılacağını açıkladı.