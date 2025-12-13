Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı.
Gazeteci Emrullah Erdinç'in iddiasına göre, Güllü cinayeti soruşturmasında aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti.
TEK KELİMEYLE YANIT VERMİŞTİ....
Annesini kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter, adliye girişinde kendisine yöneltilen “Cinayeti siz mi işlediniz?” sorusuna tek kelimeyle “Hayır” yanıtını vermişti.
Gazetecilerin şüphelerin kendisi üzerinde yoğunlaştığını hatırlatması üzerine ise “Gerçekler ortaya çıkacak” diyerek suçlamaları reddetmişti..