Geçen yıl eylül ayında Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6’ncı katından düşerek yaşamını yitiren sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, cezaevinden ilk kez açıklamalarda bulundu. Yaşadıklarını “zulüm” olarak tanımlayan Gülter, sürecin başından itibaren yaşananlardan dolayı annesi Güllü’nün patronu Ferdi Aydın'ı sorumlu tuttu.

Habertürk’e konuşan Tuğyan Gülter, “Uğradığım bu zulmün başlangıcı Ferdi Aydın’dır. Onu Allah’a havale ediyorum” ifadelerini kullandı. Gülter, dosyada adı geçen ve itirafçı olduğu iddia edilen arkadaşı Sultan Nur Ulu’ya ilişkin de çarpıcı sözler sarf etti.

'AYLARCA YANIMDA AĞLADI'

Sultan Nur Ulu’nun tutumunun kendisini derinden yaraladığını belirten Gülter, “Benden korkan Sultan aylarca yanımda yattı, koynumda ağladı. Ondan bunu asla beklemiyordum. Hayal kırıklığı, acı ve kalbimde açtığı büyük bir yara. Beni de yönlendirmeye çalıştılar. Ben günah almam” dedi.

Güllü’nün evine kamera taktırılmasıyla ilgili iddialara da değinen Gülter, kameraların takıldığı gün evde bulunmadığını ifade etti. Kameranın annesi tarafından Bursa’da bir arkadaşının evinde görülüp beğenilmesi üzerine taktırıldığını söyledi.

'ADALET ER YA DA GEÇ SAĞLANACAK'

Vicdanının çok rahat olduğunu vurgulayan Tuğyan Gülter, “Annemin kızıyım güçlü duracağım. Süreç ne kadar sürerse sürsün pes etmeyeceğim. Her şey geçecek. Vicdanım çok rahat. Aklanacağıma inancım tam. Bir gün buradan çıkacağım. Adalet er ya da geç yerini bulacak. Haklı olmanın getirdiği bir huzur var, burada olmanın yangını ile karışmış” ifadelerini kullandı.