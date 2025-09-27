Asıl adı Gül Tut olan 52 yaşındaki şarkıcı Güllü, bir süredir Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinde yaşıyordu.

Asistanı Deniz Hanım'ın verdiği bilgiye göre, önceki gece evde kızı Tuyan Ülkem ile birlikte eğleniyordu. Roman havası oynarken ayağı kaydı ve pencereden aşağı düştü. Güllü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Güllü'nün intihar ettiği yönündeki haberleri yalanlayan oğlu Tuğberk Yavuz de "Evde annem, kız kardeşim ve onun bir arkadaşı vardı. Eğlenirlerken annemin ayağı kaymış. Zaten alçak olan pencereden düşmüş" dedi.

Güllü'nün cenazesi bugün öğle namazından sonra İstanbul Tuzla'daki Sultan 1. Ahmet Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Tuzla Mezarlığı'nda defnedildi.

"İTME KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİL"

Öte yandan Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürüyor.

İfadesi alınan Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem "Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip, evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü" iddiasında bulundu.

Tuyan Ülkem, annesi Güllü'yü kendisinin itmediğini ve bu durumun kesinlikle söz konusu olmadığını öne sürdü.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Güllü'nün pencereden düşmeden önceki görüntüsü ortaya çıkmıştı.

Güllü'nün düşmeden önce odadaki son görüntüsü ile olaydan sonra kızı ve arkadaşının çığlık çığlığa kapıdan koşarak çıktıkları anlar yer aldı.

Bu arada Güllü'nün olaydan iki gün önce evinin kapısına akıllı kilit yaptırdığı öğrenildi.