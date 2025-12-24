Yalova'daki evinin 6. kattaki penceresinden 26 Eylül'de düşen sanatçı Güllü'nün (52) ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Olay sırasında evde bulunan Sultan Ulu emniyetteki ifadesinde Güllü'yü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ittiğini öne sürmüştü. Gülter "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

NTV'de yer alan haberde; Gebze Kadın Cezaevi’ne gönderilen Tuğyan Ülkem Gülter’in şiddete maruz kaldığı öne sürüldü. Gülter'in avukatı Merve Uçanok, cezaevi değişikliğini müvekkiliyle görüşmek üzere gittiği Gebze’de öğrendiği belirtildi. Hızlıca yayılan habere yalanlama geldi.

RESMİ KAYNAKLAR YALANLADI

Habertürk muhabiri Ceylan Sever iddiaya ilişkin şu açıklamaları yaptı: Güllü’nün ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne sevk edildiği doğru. Ancak şiddet gördüğü için nakledildiği iddiaları resmi kaynaklar tarafından yalanlandı. Edindiğim bilgiler rutin nakil işlemi olduğu yönünde. Keza öyle olsa Tuğyan Ülkem için özel bir güvenlik önlemi de gerek görülebilirdi. Mesela tek veya 3 kişilik oda sistemi gibi. Ancak kendisi burada da koğuşa yerleştirildi.

ŞARKICI GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜ

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı Güllü olarak bilinen Gül Tut, 26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında Çınarcık'taki altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti.

AVUKATLARI DAVADAN ÇEKİLMİŞTİ

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları dosyadan çekilme kararı almıştı. Gülter'in henüz suçlu olup olmadığının bilinmediğini belirten avukatlar, "En başında dedik ki dosyada en ufak bir şüphe hissedersek dosyadan çekileceğimizi söylemiştik. Bizim nezdimizde yeterli şüphe oluştu. Güllü'nün manevi mirasına saygı adına davadan çekildik." dedi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, yaptığı açıklamada Gülter ve Ulu'nun 4 farklı zamanda verdikleri ifadelerin birbiriyle uyuşmadığını ve çelişkili olduğunu ifade etmiş, "İğneyle kuyu kazdık." ifadelerini kullanmıştı.

6 Kasım'da verdiği ifadede hakkındaki iddiaları bir kez daha reddeden Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "Zaman zaman anne-kız tartışması her evde olduğu gibi bizde de olurdu. Annem özellikle alkol alınca sinirlenen biriydi." demişti.

Annesi hakkındaki mesajlarının çarpıtıldığını da dile getiren Gülter, annesiyle arasının nişanlısı nedeniyle açık olduğu dönemde kızgınlıkla aile dostları B.D.'ye yazdığını söylemişti.