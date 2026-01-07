Türk arabesk müziğinin önemli isimleri arasında yer alan Güllü, 26 Eylül'de Yalova'da bulunan evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.



Kamuoyunda uzun süre tartışılan olayda 'cinayet şüphesi' olması üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı aylarca Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i yakın takibe alırken, aralık ayında 'yurt dışına kaçma hazırlığı' yaptığı şüphesi ile gözaltına alınan Gülter, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YENİ MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI: 'GEBERSİN'



Sabah'ta yer alan habere göre, Tuğyan Ülkem Gülter'in yeni yazışmaları ortaya çıktı. Gülter, darp edilmiş bir halde çektiği görüntüyü sevgilisi Kervan'a gönderdi. Videoda yüzünün kanlar içinde olduğu görülürken, sevgilisinin "Kim yaptı?" sorusuna ise 'Annem!' yanıtını verdi.

DARP İTİRAFI "SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM"

Mesajların devamında ortaya çıkan diyaloglar, olayın göründüğünden çok daha karmaşık olduğunu kanıtlıyor. Sevgilisi Kervan'ın, Tuğyan'ın ablasıyla ilgili şu mesajı dikkat çekti: "Ablan, Melek'e 'kendi kendine yapmış' demiş." Bu mesaj üzerine köşeye sıkışan Tuğyan, annesini suçlamasından kısa süre sonra gerçeği itiraf ederek şu yanıtı verdi: "Doğru söylüyor, sinir krizi geçirdim."

"GEBERSİNLER!" MESAJI DOSYADA

Dosyaya giren en çarpıcı detaylardan biri de Tuğyan'ın ailesi hakkındaki nefret dolu söylemleri oldu. Mesajlaşmaların bir noktasında açıkça "Gebersinler" ifadesini kullanan Tuğyan'ın bu tavrı, savcılığın soruşturma dosyasındaki en kritik kanıtlar arasında yer alıyor.





