26 Eylül 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki bir apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta kızı ve arkadaşıyla vakit geçiren ünlü sanatçı Güllü pencereden düşerek hayatını kaybetmişti...

Ünlü sanatçının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve oğlu Tuğberk Yağız hakkında ortaya atılan iddialar dikkat çekiyor.

MESAJLAR GÜNDEME OTURDU

Güllü’nün patronu Ferdi Aydın, olay sonrası savcılığa suç duyurusunda bulunarak kızı Tuğyan Ülkem Gülter’i cinayetle suçladı.

Aydın’ın sunduğu deliller arasında, Gülter’in annesi hakkında “N’olur bir şey yap, bu kadın ölsün, senin çevren çok” ifadelerinin yer aldığı mesajlar da bulunuyor.

OĞLUNA YÖNELİK ŞİDDET İDDİASI

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkında ise yeni bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Sevilay Yılman, Bu Sabah programında yaptığı açıklamada, Güllü’nün ölümünden üç ay önce oğlu tarafından şiddet gördüğünü belirtti. Yılman, sanatçının bu olayın ardından Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yardım talebinde bulunduğunu söyledi.