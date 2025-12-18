Eylül ayında hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili olayda, her gün yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Başlarda Güllü'nün hayatını kaybetmesinin bir kaza sonucu olduğu düşünülürken, geçen günlerde yapılan incelemeler sonucu olayın bir cinayet olabileceği ihtimali gündeme geldi. Yapılan tespitlere göre, Güllü’nün camdan düşmesinde herhangi bir kaza değil, fiziksel bir baskı veya itilme sonucu meydana gelen bir düşme söz konusu olduğu anlaşıldı.

Olayın baş şüphelisi olarak gösterilen kızı Tuğyan Ülkem Gülter ise, arkadaşı Nur Sultan Ulu’nun itirafçı olması sonrası 'annesini kasten öldürmek' suçlamasıyla tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Bu gelişmelerin ardından Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız, hem ablası hem de arkadaşı hakkında suç duyurusunda bulundu, "Ablam annemi, sevgilisi Kervan uğruna öldürmüş olabilir" dedi.

Güllü'nün kardeşleri de Tuğberk, Tuğyan ve babaları hakkında şikayette bulunarak, Güllü'nün mirası uğruna planlı bir şekilde öldürüldüğünü iddia etti.

Son olarak sunucu Bircan Bali de sosyal medya üzerinden dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Bali,Tuğyan’ın cezaevinde dört kişilik bir koğuşta kaldığını ve yemek yemediğini ifade ederken, yan koğuşta ise yüksek sesle Güllü şarkılarının çalındığını iddia etti.