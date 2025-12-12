Yalova'da yaşadığı 6'ncı kattan düşerek yaşamını yitiren şarkıcı ve 'Güllü' ismiyle bilinen Gül Tut'un şüpheli ölümünde yeni gelişme yaşandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada bir süredir teknik takip altında tutulan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu dün gözaltına alındı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in iddiasına göre, Güllü cinayeti soruşturmasında aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti.

Ulu, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından odadan itildiğini söyledi. Tuğyan Ülkem Gülter ise bu ifadeyi reddetti.

AVUKATLARI DOSYADAN ÇEKİLDİ

Bu itirafın ardından Tuğyam Ülkem Gülter'in avukatları, dosyadan çekildiklerini açıkladı.

Gül Tut'un manevi mirasını korumak adına çekildiklerini dile getiren Çelik, şunları söyledi:

"Dosyada en ufak bir şüphe sezdiğimiz anda vekillik görevimizi sürdürmeyeceğimizin sözünü Tuğberk, hem de Tuğyan'dan aldık.

Gelinen noktada Tuğyan yönünden şüpheli sıfatıyla artık ifadeler alınmaya başlandı. Gül Hanım'ın da manevi mirasını korumak adına hem Tuğberk'ten hem de Tuğyan'dan da aldığımız onay üzerine Tuğyan hanım yönünden çekilme kararı aldık.

Fakat bu Tuğya'nın suçlu olduğu anlamına gelmesin ve masum olduğu anlamına da gelmesin."

'GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK'

Öte yandan aralarında Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun da bulunduğu beş kişi adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen Tuğyan Ülkem Gülter, gazetecilerin "Cinayeti siz mi işlediniz?" sorularına, "Hayır, cinayeti ben işlemedim. Gerçekler ortaya çıkacak" diye yanıt verdi.

SAVCILIK TUTUKLAMA TALEP ETTİ

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.