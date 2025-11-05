26 Eylül’de evinin camından düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Güllü’nün, “Annemi öldürmek istiyorum” içerikli mesajlar attığı öne sürülen kızı Tuğyan’ın savcılıktaki tam ifadesi ortaya çıktı.

Güllü davasındaki tüm iddialara cevap verdiği ifadesini Emrullah Erdinç paylaştı.

YouTube kanalında yayınladığı videoda Erdinç, Güllü’nün asistanı hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin, kızının ifadelerinde yer alan detayları paylaştı:

"ARALARINDA KIRGINLIK VARDI"

-Annemin düşmanı olduğu ya da nefret ettiği kimse yoktur. Sadece asistanı Çiğdemle arasında çok basit bir kırgınlık vardı.

-Fakat yine de görüşüyorlardı. Hatta benim telefonum üzerinden birkaç kere birbirlerini aradılar. Hatta annem onu kısa bir süre önce kahvaltıya davet etmişti.

-Sonra Çiğdem abla gelmemişti. Yine birbirlerini severlerdi. Birbirlerine zor zamanlarında çok destek olmuşlardı.

'CAMDAN GEÇTİ' İDDİASI

-Çiğdem ablalar bizim katta oturuyorlardı. Çiğdem abla annesiyle yaşıyordu. Çiğdem ablanın salonuyla annemin odası bitişikti ama orada dikenli korkuluk vardı.

-Bunu da daha önce oturanlar zamanında yapmış. Dolayısıyla iki cam arasına geçiş sağlanamaz. İmkansız bir durumdu.