Yalova’da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, ilginç bir gelişme yaşandı.

Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi’ne giderek şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında 'annesini öldürdü' sözleriyle suç duyurusunda bulundu.

WHATSAPP YAZIŞMALARINI VE SES KAYITLARINI SAVCILIĞA SUNDU

Aydın, elindeki WhatsApp yazışmalarını ve ses kayıtlarını delil olarak savcılığa sundu. Şarkıcının ölümünün kaza olmadığını iddia eden Aydın, "Güllü ablanın öldürüldüğünü düşünüyoruz. Kayıtlarda itiraf var. ‘Tuğyan bana annesini öldürdüğünü söyledi’ diyorlar" şeklinde konuştu.

'TUĞYAN'IN KATİL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Aydın, adliye çıkışında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İfademde bildiklerimi anlattım. Şahitlerim şu anda içeride ifade veriyor. Tuğyan’ın katil olduğunu düşünüyorum. Aile dostları Bircan Hanım’ın da itirafları var. Tuğyan, Bircan Hanım’ın telefonundaki kayıtları zorla sildirmiş. Kadını korkutmuş. Mesajların bir kısmı bende, hepsini dosyaya ekleyeceğiz.

Tuğyan Hanım’ın eski sevgilisine ait ses kayıtları da var. Bu kayıtlarda madde kullandığını, kötü bir yaşam sürdüğünü söylüyor. Ayrıca Bircan Hanım’ın videosunda, Tuğyan’ın ‘Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim, kemikleri parçalandı, üzüldüm’ dediği iddia ediliyor. Bütün bu kayıtları savcılığa delil olarak sunacağım. Bundan sonrası artık devletimizin elinde.”

'BU MESAJLAR BANA AİT'

Gülter, savcılığa verdiği ifadede "Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle kavga ettiğim zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim" dedi.

'EĞER BUNLAR DOĞRU OLSAYDI...'

Güllü'nün kızı ayrıca son katıldığı televizyon programında da kendisine yöneltilen, “Bu mesajlar sana mı ait?” sorusuna şu cevabı verdi:

“Ben iki buçuk saat savcıya ifade verdim. Eğer bunlar doğru olsaydı, savcı beni bırakır mıydı?”

İddialar ve delil olarak sunulan kayıtların incelendiği soruşturma kapsamında, olayın aydınlatılması için Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın çalışmaları sürüyor.