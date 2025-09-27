Asıl adı Gül Tut olan 52 yaşındaki şarkıcı Güllü, bir süredir Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinde yaşıyordu.

Asistanı Deniz'in verdiği bilgiye göre, önceki gece evde kızı Tuyan Ülkem ile birlikte eğleniyordu. Roman havası oynarken ayağı kaydı ve pencereden aşağı düştü. Güllü olay yerinde yaşamını yitirdi.

PENCERELER ALÇAKTI

Güllü'nün intihar ettiği yönündeki haberleri yalanlayan oğlu Tuğberk Yavuz ise "Evde annem, kız kardeşim ve onun bir arkadaşı vardı. Eğlenirlerken annemin ayağı kaymış. Zaten alçak olan pencereden düşmüş" dedi.

Şarkıcının cenazesi İstanbul'a getirildi. Kızı Tuyan Ülkem gasilhanede annesini gördükten sonra baygınlık geçirdi.

Tuyan Ülkem daha sonra babası Gürol Gülter'e sarılıp "Annem gitti baba" diyerek haykırdı.

Güllü'nün cenazesi bugün öğle namazından sonra İstanbul Tuzla'daki Sultan 1. Ahmet Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.

"SORUŞTURMA SÜRÜYOR"

Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ile Yalova Valiliği’nden yapılan açıklamada da olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"26.09.2025 günü saat 01.28 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde 'Yüksekten Düşme' konusu olduğunu bildirilmesi üzerine, görevlilerimiz tarafından bahse konu adrese gidildiğinde, sanatçı Güllü olarak bilinen Gül TUT isimli şahsın 6'ncı katta bulunan ikametinde kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın öldüğü anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda 'Yüksekten Düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır."

"BENİ SERENAY SARIKAYA CANLANDIRSIN"

Güllü, Ferdi Tayfur'un vefatından sonra verdiği röportajda miras tartışmalarına tepki göstermiş ve "Ben ölünce eğer böyle olacaksa Allah bana rahmet eylesin. Parayla pulla işim olmadı. Çok ağır acılar yaşadım. Bundan sonra emanetim oğluma, kızıma bir de torunuma" demişti. Şarkıcı, hayatının film olmasını istediğini ve kendisini Serenay Sarıkaya'nın canlandırmasını arzu ettiğini de söylemişti.