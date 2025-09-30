Güllü’nün ölümünde ilk bulgular, düşmenin yüksekten kaynaklandığını gösteriyor.

Soruşturma kapsamında hazırlanan savcılık raporuna göre, sanatçı o gece evde kızı Tuyan Ülkem ve temizlikçisi Arzu Arslan ile birlikteydi.

Kızı, ifadesinde akşam yemeğinin ardından film izlediklerini, ilerleyen saatlerde ise annesinin Roman havası eşliğinde oynadığını, saat 01.20 sularında bir anda dengesini kaybederek açık pencereden düştüğünü söyledi.

KAYGAN ZEMİN DETAYI

Olay yeri incelemesinde teras zemininde sabun kalıntılarına rastlandı. Zeminin bu nedenle kaygan olduğu raporlara yansıdı.

Bu durum, kazanın temizlik sırasında kullanılan malzemelerle bağlantılı olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

TEMİZLİKÇİDEN DİKKAT ÇEKEN İFADE

Güllü’nün uzun yıllardır yanında çalışan Arzu Arslan, sanatçının temizlik konusundaki titizliğini vurguladı.

Show Ana Haber’e konuşan Arslan, “Çok hassastı, sürekli temizlik yapılmasını isterdi. Kokulu deterjanları severdi.

Bana, ‘Arzu, temizlik malzemen bittiyse söyle’ derdi. Ben çamaşır suyunu yalnızca lavaboda kullanırdım ama o sabun kokulu deterjanla yerleri silmemi isterdi,” dedi.