Menajer Erhan Arı, "Uzun zamandır bir denge kaybı yaşıyordu. Beyninde denge kaybı vardı. Bir hafta önce tetkikler yaptırdık, sonuçlarını bekliyorduk" dedi.

Güllü adıyla bilinen sanatçı 51 yaşındaki Gül Tut, dün gece 01.28'te Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan evinin 6. katındaki penceresinden dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

GÜLLÜ'NÜN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Türk arabesk müziğinin güçlü isimlerinden olan Güllü'nün vefatının ardından menajeri Erhan Arı'dan açıklama geldi. Arı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Güllü'nün uzun zamandır denge kaybı yaşadığını söyledi.

"UZUN ZAMANDIR DENGE KAYBI YAŞIYORDU"

Arı, Güllü'nün hastanede çekilen fotoğraflarını kullanarak, "Uzun zamandır bir denge kaybı yaşıyordu. Beyninde denge kaybı vardı. Bir hafta önce tetkikler yaptırdık, sonuçlarını bekliyorduk. Çok üzgünüm" dedi.