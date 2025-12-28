Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki bir apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta, ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve bir arkadaşıyla vakit geçirdiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

TUĞYAN TUTUKLANMIŞTI

Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı. Olay sırasında terasta bulunan bir diğer kişi olan Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti.

“ARTIK SUSMAYACAĞIM”

Güllü’nün ölümüne ilişkin tartışmalar sürerken, oğlu Tuğberk Yağız Gülter, katıldığı bir canlı yayında olaya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. A Haber ekranlarında konuşan Gülter, kardeşi Tuğyan Ülkem Gülter hakkında önemli iddialar dile getirdi;

“Annemle her zaman iyi anlaşırdık. Tuğyan ise annemin konuşmadığı bazı insanlarla görüşürdü. Bu zamana kadar susmak istedim ama artık ne varsa anlatacağım. Hastaneye giderken aklımda hiçbir şüphe yoktu, bunun bir kaza olduğunu düşünüyordum. Özellikle ablamın bayıldığını görünce bu fikrim daha da pekişmişti. Annemin ölüm haberini 01.42’de ablamdan aldım. Telefonun ucunda çığlık atıyordu. 03.10’da Çınarcık’a ulaştım.”

“ABLAMIN BUNU YAPABİLECEK BİR YAPISI VARDIR”

Gülter, kardeşi Tuğyan hakkında şunları söyledi:

“Ablam, duygusal ve kırılgan bir yapıya sahiptir. Hayatındaki kişiler için kolaylıkla tartışmaya girebilecek bir karakteri vardır. Kimseye iftira atmak istemem ama böyle bir şeyi yapabilecek biri de olabilir. Herkes gibi ben de olayın tamamen aydınlatılmasını istiyorum.”

“Bu olayda kimin uzaktan yakından dahli varsa, hepsinden şikâyetçiyim. Annem, ablamın birlikte olduğu kişi olan Kervan’ı hiç sevmezdi. Bir keresinde ablam Kervan’ı görmek için aşağı indiğinde, annem buna engel olmak istemiş ve aralarında sert bir tartışma yaşanmıştı.”

SİGORTA VE PARA İDDİALARI

Tuğberk Yağız Gülter, annesinin maddi durumu ve sigortalarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu:

“Annemin sigortalarıyla ilgili herhangi bir bilgim yoktu, bu işleri Rahmi abi yürütürdü. Bankadan gelen belgelerde de sigortaya dair bir kayıt göremedim. Annem genelde yeşil çantasını yanından ayırmazdı. Üzerinde fazla nakit taşımaz, eline geçen parayı hemen altına yatırırdı. Ablam eğer gerçekten bu olayın faili ise, bunu Kervan için yapmıştır.”