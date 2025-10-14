Şarkıcı Güllü'nün ölümünde Adli Tıp'ın kesin raporu tamamlandı. Rapora göre; Güllü'nün, zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi bir delil bulunmadığı ve yüksekten düşmeye bağlı olarak kırık, beyin kanaması ve iç kanama sonucunda ölümün meydana geldiği belirtildi.

Rapor, soruşturma dosyasında yer almak üzere Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Bu gelişmenin ardından Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in şarkıcı Kobra Murat hakkında suç duyurusunda bulunduğu açıklandı.

KOBRA MURAT NE DEMİŞTİ?

'Kobra Murat' olarak bilinen şarkıcı Murat Divandiler geçen günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla Güllü'nün ölümüyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cinayetin nasıl olduğunu bulmuş gibi hissediyorum. Odada yaşananları size anlatıyorum; Güllü, o saatte hep TikTok'ta canlı yayın yaparmış. Lavaboya giriyor, elbisesini giriyor, saçını başını düzeltiyor, lavabodan çıkıyor. 'Hazır mıyız?' diyor. Sonra bakıyor ki cam açık, kızlar camdan aşağıda Eşref diye birisiyle konuşuyor. Eşref'e şak şak atıyorlar, 'Biz geliyoruz' diyorlar. Annesi de bunu diyor, 'O ne lan?' diyerek hiddetle oturuyor. Kızlar da 'Hadi görüşürüz' diye kaçmaya çalışıyor. Güllü de onları omuzundan tutuyor, Güllü'nün tırnaklarında DNA çıkmamasının sebebi bu. Kızları çekiyor. Kızlar da 'Bırak' diyor, orada sesler geliyor. Ya Güllü'nün eli kayıyor ya da kız 'Bırak' deyip Güllü'yü itiyor. Sultan. Bence Sultan."