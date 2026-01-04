Yalova'da 26 Eylül'de yaşadığı apartmanın 6'ncı katındaki evinin terasından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı ve 'Güllü' ismiyle bilinen Gül Tut'un şüpheli ölümüne ilişkin tartışmalar sürüyor. Son olarak ise Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımına "Bitti." diyerek başlayan Tuğberk Yağız Gülter, "Akşam kamuoyuna duyuru paylaşılacak. Canım kanım anneme maddi manevi zarar verenlerin burnundan gelecek" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin nedeni ve yapılacak açıklama merak edilirken, bazı kullanıcılar sosyal medyada "Yeni bir delil mi bulundu?" sorularını gündeme getirdi. NE OLMUŞTU? Arabesk müziğin tanınmış isimlerinden Güllü olarak bilinen Gül Tut’un 26 Eylül'de Yalova’daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Şüpheli ölümün ardından soruşturma başlatılmış ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile yurt dışına kaçarken yakalanmıştı. Gözaltına alınan Gülter ile Ulu; savcılıkta ifade vermişti. Annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Güllü cinayeti soruşturmasında aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etmişti. Sultan Nur Ulu hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.