'Güllü' ismiyle bilinen Gül Tut'un oğlu Tuğberk Yağız Gülter, yaptığı yeni paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kendisine küfür ve iftiralar atıldığını savunan Gülter, yorumlara ateş püskürdü.
Sosyal medyada video çeken Tuğberk, "Uzun süredir bir şey paylaşmıyorum. Zamanımın çoğu bana atılan iftiraları, yorumları, mesajları, küfürleri ve yalanları not etmekle geçiyor" dedi.
Ayrıca Tuğberk, "Şunu söylemek için çekiyorum videoyu. Aranızda o kadar güzel insanlar var ki. Böyle vicdanını kaybetmemiş. Karşısındakinin acısını az çok tahmin edebilen" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Tuğberk Yağız Gülter, paylaşımlarına annesiyle olan konuşmalarını da ekledi.
NE OLMUŞTU?
Arabesk müziğin tanınmış isimlerinden "Güllü" olarak bilinen Gül Tut’un 26 Eylül'de Yalova’daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti.
Şüpheli ölümün ardından soruşturma başlatılmış ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile yurt dışına kaçarken yakalanmıştı.
Gözaltına alınan Gülter ile Ulu; savcılıkta ifade vermişti.
Annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Güllü cinayeti soruşturmasında aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etmişti.
Sultan Nur Ulu hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.