'Güllü' ismiyle bilinen Gül Tut'un oğlu Tuğberk Yağız Gülter, yaptığı yeni paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kendisine küfür ve iftiralar atıldığını savunan Gülter, yorumlara ateş püskürdü.

Sosyal medyada video çeken Tuğberk, "Uzun süredir bir şey paylaşmıyorum. Zamanımın çoğu bana atılan iftiraları, yorumları, mesajları, küfürleri ve yalanları not etmekle geçiyor" dedi.

Ayrıca Tuğberk, "Şunu söylemek için çekiyorum videoyu. Aranızda o kadar güzel insanlar var ki. Böyle vicdanını kaybetmemiş. Karşısındakinin acısını az çok tahmin edebilen" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Tuğberk Yağız Gülter, paylaşımlarına annesiyle olan konuşmalarını da ekledi.