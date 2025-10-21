İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren iki kişinin yargılandığı ana dosya, olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen tutuklu diğer iki çocuğun dosyasıyla birleştirildi.

Bugün dört sanık ikinci kez birlikte hakim karşısına çıktı.

Anadolu 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim dört sanıktan B.B ve U.B. hakkında 'çocuğun kasten öldürülmesi' suçundan en üst sınırdan 24 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi, pişmanlık görülmediğinden indirim uygulanmadı.

Sanık M.A.D ve A.Ö.'yse beraat etti.

Baba Andrea Minguzzi, bu kararın hakaret olduğunu söyledi.

Anne Yasemin Minguzzi de fenalaşıp yere düşmek üzere olduğu anda kolundan geçen ay hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter tuttu.

Güllü'nün son bestesini Mattia Ahmet Minguzzi için yazdığı ortaya çıkmıştı. Yasemin Minguzi de geçen günlerde Güllü'nün mezarını ziyaret etmişti.

ECE SEÇKİN AĞLADI

Bu arada şarkıcı Ece Seçkin de diğer duruşmalarda da olduğu gibi bu duruşmaya da katılarak acılı aileye destek verdi.

Kararın açıklanmasının ardından Seçkin gözyaşlarına boğulduğu görüldü.