Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü (Gül Tut) hakkında yürütülen soruşturmada dosyaya yeni iddialar girdi.

BANKA HESAPLARINDA DÜŞÜK TUTARLAR VAR

Güllü’nün kardeşleri Kader Tut ve Raşit Günyer’in avukatı Sevilay Demirsu’nun savcılığa sunduğu dilekçede, ölümün ardından yaşanan bazı işlemlere dikkat çekildi. Dilekçede, Güllü’nün oğlu Tuğberk’in annesinin ölümünden dört gün sonra Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki (BES) birikimi çektiği ve hayat sigortası tazminatı için başvuru yaptığı öne sürüldü. Ailenin, bu adımların olayın “ekonomik saik” taşıdığına işaret ettiğini savunduğu belirtildi.

Öte yandan savcılık incelemelerinde, Güllü’nün banka hesaplarında düşük tutarlar bulunduğu, Çınarcık’taki evi dışında kayda geçen başka bir mal varlığının tespit edilmediği aktarıldı.

'ANNEM AÇIK CAMDAN KORKARDI' İDDİASI

Hakkında suç duyurusu bulunduğu belirtilen Tuğberk Yağız Gülter’in ise dün “şikayetçi” sıfatıyla yaklaşık 5 saat ifade verdiği kaydedildi. Tuğberk’in, annesinin şüpheli ölümüyle ilgili ablası ve yanındaki arkadaşı hakkında şikâyette bulunduğu, olay gecesine dair bazı ayrıntılar paylaştığı bildirildi. Tuğberk ifadesinde, annesinin açık pencereden çekindiğini belirterek, dar pencere kenarına kendi isteğiyle yaklaşmayacağını öne sürdü.

Tuğberk’in ayrıca internette yayımlandığı belirtilen ses kayıtlarında yer alan “Atacağım camdan, atlayacak mısın?” sözlerini söyleyen kişinin ablası Tuğyan olduğunu iddia ettiği aktarıldı.

'ÇANTADA ALTIN YOKTU' SAVUNMASI

Evden aldığı belirtilen yeşil sırt çantasıyla ilgili de konuşan Tuğberk, çantanın içinde altın bulunmadığını; annesinin yazdığı şarkı sözleri, aileye ait bazı hatıra niteliğindeki eşyalar ve telif haklarına ilişkin evraklar olduğunu savundu.

GÜLLÜ'NÜN KARDEŞLERİ: 'ESKİ EŞ AZMETTİRİCİ'

İfadede dikkat çeken başlıklardan birinin de, Tuğberk’in anlatımına göre ablası Tuğyan’ın eski nişanlısı olduğu belirtilen “Kervan” isimli kişiyle Güllü arasında yaşandığı öne sürülen gerilim olduğu belirtildi. Güllü’nün kardeşlerinin ise yaşananları, eski eş Gürol Gülter’in yönlendirdiği bir “azmettirme” iddiası çerçevesinde değerlendirdiği aktarıldı.