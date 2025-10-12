Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, 27 Eylül gecesi Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü’nün şüpheli bulunan ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada Adli Tıp raporunda 3.5 promil alkollü olduğu ortaya çıkmıştı.

ÖLMEDEN 1 SAAT ÖNCEKİ HALİ...

Güllü’nün hayatını kaybettiği geceye dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile birlikte salonunda televizyon karşısında oturduğu görüntüler dikkat çekti.

Olay gecesi evde bulunan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin ölümü sonrasında yeni açıklamalar yaptı. Kardeşi Yağız Gülter ile yaşadıkları acının sosyal medya baskısı nedeniyle ikiye katlandığını söyleyen Tuğyan Ülkem Gülter, o geceye dair detayları paylaştı.

"SESİ KIS MESAJI..."

Güllü’nün vefatından önce kızıyla mesajlaştığı da ortaya çıkmıştı. “Sesi kıs” mesajı sosyal medyada çok konuşulmuş, olayla ilişkilendirilmişti. Ancak Tuğyan bu mesajın ev içi iletişimlerinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, “Annemle aynı evde olsak da sürekli mesajlaşırdık. Bu, o geceye özgü bir durum değildi” dedi.

“ACIMIZI BİLE YAŞAYAMADIK”

Sabah’a konuşan Tuğyan Ülkem, olay anını şu sözlerle anlattı: Evde sadece annem, ben ve arkadaşım Sultan vardı. Annem o gece üç şişe alkol aldı. Biz ise hiçbir madde kullanmadık. Annem neşeliydi, birlikte şarkı söyleyip dans ediyorduk. Bir anda yüksek bir ses duydum, döndüğümde annem yoktu.

KAMERA SİSTEMİ TORUN İÇİNDİ

Evdeki kamera sisteminin güvenlik amacıyla değil, Güllü’nün torununu izlemek için kurulduğu açıklandı. Avukat Rahmi Çelik, sistemin Güllü’nün oğlu Yağız tarafından hediye edildiğini ve evde yaşanan herhangi bir gerilime dair bir kayıt bulunmadığını vurguladı.