Şarkıcı Güllü'nün, kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından pencereden atılarak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, cinayetin nedenine dair sır perdesi aralanıyor.

OĞLU İFADE VERDİ

Sanatçının kardeşleri Kader Tut ve Raşit Günyer, Güllü’nün mirası için öldürüldüğünü öne sürerek oğlu Tuğberk Yağız Gülter, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve eski eşi Gürol Gülter hakkında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Sabah'ta yer alan habere göre, dilekçede, Güllü’nün ölümünden yalnızca 4 gün sonra çocukları tarafından Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki (BES) parasının çekildiği, ayrıca hayat sigortası ödemeleri için başvuru yapıldığı belirtildi.

Savcılık, BES ve sigorta poliçelerine ilişkin banka ve sigorta şirketlerinden bilgi talep etti.

Şikâyette, Güllü’nün mirası nedeniyle planlı şekilde öldürüldüğü iddia edilirken, eski eş Gürol Gülter’in azmettiren ve süreci yönlendiren kişi olduğu ileri sürüldü. Soruşturma sürüyor