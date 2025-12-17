Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül’de 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında miras iddiaları gündeme geldi. Sanatçının kardeşleri, yeğenleri Tuğyan Ülkem Gülter ve Tuğberk Yağız Gülter hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ÖLDÜKTEN SONRA PARASI ÇEKİLDİ İDDİASI

Sanatçının çocukları, Tuğyan Ülkem Gülter ve Tuğberk Yağız Gülter'in Güllü'nün ölümünden 4 gün sonra BES'teki parasını çektiği, hayat sigortası parasını almak için başvurduğu iddia edildi.

MAL VARLIĞI BELLİ OLDU

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının, 50'nin üzerinde banka ve sigorta kurumlarıyla yaptığı yazışmalar sonucu da Güllü'nün, Çınarcık'taki ev dışında bir mal varlığının bulunmadığı, bazı bankalarda 250 lira ile 850 lira arasında değişen miktarlarda parasının olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi. Sanatçının kardeşleri Kader Tut ve Raşit Günyer’in, miras amacıyla öldürme iddiasıyla yaptığı suç duyurusunun ise mirasçı olmadıkları gerekçesiyle dosyaya dahil edilmediği öğrenildi.

Güllü’nün ölümü ve miras iddialarına ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.