Yalova Adliyesi’ne avukatlarıyla birlikte gelen Güllü’nün çocukları, olayla ilgili detaylı bilgi verdi. Aile avukatları, güvenlik kamerası görüntüleri ve ses kayıtlarının kriminal incelemeye gönderildiğini, kesin otopsi raporunun ise henüz tamamlanmadığını aktardı. Soruşturmanın devam ettiğini vurgulayan avukat Muharrem Çetin, "Bugün sadece müşteki olarak ifade verdik, dosyada herhangi bir şüpheli konumunda değiliz. Önümüzdeki hafta bazı kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

"ACIMIZI YAŞATMADILAR"

Annesinin vefatı sonrası ilk kez kamuoyunun karşısına çıkan Tuğberk Yağız Gülter, yaşadıkları süreci “acı ve iftira dolu” sözleriyle anlattı. Olay günü İstanbul’da nişanlısıyla birlikte olduğunu ve kardeşinin haber vermesiyle Çınarcık’a geldiğini belirten Gülter, basına ve kamuoyuna sert tepki gösterdi:

"Türkiye'ye sesleniyorum. Bize acımızı yaşatmadınız. Bize iftiralar attınız, bizim canımız ciğerimiz söndü. Siz buna ekmek bandınız. Siz annemin şarkılarıyla ağladınız. Bizi ağlatmadınız, bizi süründürdünüz. Kamera tutan, mikrofon uzatan, yorum yapan hiçbirinin annesi ölmedi mi? Çığlıkları nasıl duymuyorsunuz. Niye kimse yardım etmiyor? Hani Türkiye'nin vicdanı, insanlığı nerede? Başka hiçbir derdi yok kimsenin. Niye kimse ağlamamızı istemiyor? Daha annemin mezarına gidemedik. Herkes orada diye annemin mezarına gidip sarılamadık."

"ANNEMİN KEMİKLERİNİ SIZLATTILAR"

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter de yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi:

“Anneme bunu reva görenlere hakkımı helal etmiyorum. Annemin de hakkını helal etmediğine eminim. Kemiklerini sızlattılar. Acımızı yaşamamıza izin vermediler. Zaten her şey ortada.”

Avukat Muharrem Çetin de soruşturma titizlikle devam ettiğini belirterek "Bugün müşteki olarak ifade verdik, dosyanın şüphelisi olarak değil. Soruşturma devam ediyor. Kamera kayıtlarına ilişkin de henüz bir çözümleme gelmedi. Gerekli kişiler hakkında önümüzdeki hafta suç duyurusunda da bulunacağız" diye konuştu.

Şarkıcı Güllü 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 5. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter de ifadesinde annesinin Roman havası oynarken ayağını kaydığını ve açık olan camdan düştüğünü aktarmıştı.

Soruşturma, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak sürdürülüyor.