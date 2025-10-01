Arabesk müziğinin önemli isimlerinden 'Güllü' lakabıyla tanınan Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan 6. kattaki evinin penceresinden dengesini kaybederek düşmüş ve hayatını kaybetmişti.
Sanat dünyasını yasa boğan ölümün ardından ünlü sanatçının düşüş anlarına ilişkin görüntüler sosyal medyada tartışma yaratmış ve 'şüpheli' olarak değerlendirilen ölüm hakkında soruşturma başlatılmıştı.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Güllü'nün pencereden düştüğü anlara ilişkin görüntülerin ardından, ünlü sanatçının hayatını kaybettiği ve cansız bedeninin başında kızının sinir krizi geçirdiği görüntüler de ortaya çıktı.
Görüntülerde Güllü'nün 27 yaşındaki kızı Tuyan Ülkem'in annesinin cansız bedeninin başında sinir krizi geçirerek çığlıklar attığı anlara yer verildi.