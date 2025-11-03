Yalova'da 26 Eylül gecesi evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sır perdesi bir türlü aralamıyor.

Sanatçının şiddet gördüğü iddiası sıcaklığını korurken "Bu Sabah" adlı programın sunucusu Sevilay Yılman, Güllü'nün ölümünden yaklaşık üç ay önce oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in şiddetine maruz kaldığını iddia etmişti. Sunucu ayrıca, Güllü'nün Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yardım istediğini ve uygulamada kayıtlı olduğunu belirtmişti.

YARDIM ÇAĞRISI DOĞRULANDI

Bu iddianın ardından Neler Oluyor Hayatta programında, Güllü'nün KADES uygulamasından yardım çağrısında bulunduğu iddiası doğrulandı.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, ünlü şarkıcının üç ay önce değil, 5 Mart 2023 tarihinde saat 16.34'te iki kez KADES'e çağrı yaptığı ortaya çıktı.

GÜLLÜ ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

Ancak ekiplerin olay yerine varmasının ardından Güllü'nün şikayetçi olmaktan vazgeçtiği öğrenildi.