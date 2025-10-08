26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Harmanlar Mahallesi'ndeki apartmanın 5. katındaki kapalı terasta şarkıcı Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.
Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında hazırlanan Adli Tıp raporunda şarkıcının kanında 3.53 promil alkol tespit edilmişti. Mahkeme de olayla ilgili bilirkişi heyeti görevlendirmişti.
Güllü için görevlendirilen bilirkişi heyeti bugün şarkıcının hayatını kaybettiği evinin önünde incelemelerde bulundu.
BAŞSAVCI DA KATILDI
İncelemeye Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de bizzat katıldı.