Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün (Gül Tut) ölümüyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Şüpheli görülen bazı detayların ardından, özellikle sanatçının maddi durumu hakkında çeşitli iddialar gündeme geldi.

Sanatçının patronu Ferdi Aydın'ın ise 'servet' ve 'borç' iddiası dikkat çekti.

'200 MİLYON LİRALIK SERVETİ OLMASI LAZIM'

Aydın, Güllü’nün kazancına değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Güllü abla cimri bir kadındı, üzerinde nakit para bile taşımıyordu. Ayda 4 kere bizim mekanımızda sahneye çıkardı.

İnternetten bile bakıldığında, böyle bir sanatçının aylık kazancı 2-3 milyon liradan aşağı olmaz.

Hadi 1 milyon kazansa, yıllık 6 milyon biriktirmesi mümkün.

30 yıl boyunca 200 milyon liraya ulaşabilecek bir serveti olması gerekir. Bu nedenle mal varlığının araştırılması önemli.”

7 MİLYON BORÇ ALDI

Aydın ayrıca, Güllü’nün Yalova’daki evinin tadilatı için kendisinden 7 milyon lira borç aldığını da öne sürdü.