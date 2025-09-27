Gerçek adı Gül Tut olan ünlü şarkıcı Güllü, Yalova Çınarcık'taki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Ölümünün ardından soruşturma da başlatılan Güllü’nün trajik ölümü öncesi ve sonrasındaki anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

Görüntülerde, şarkıcının terasa çıkmadan hemen önce evin içerisinde görüldüğü, ardından düşme seslerinin geldiği, kızı ile arkadaşının ise çığlık çığlığa kapıdan koşarak çıktıkları anlar yer aldı.

BİNA İÇİ KAMERALARA DA YANSIDI

Bu arada Güllü'nün, düşmeden önceki son görüntüleri bina içi ortak kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Dün öğleden sonra kısa bir yürüyüş yapan Güllü, akşam saatlerine doğru evine döndü.

Güllü'nün düşmesiyle gece yarısından sonra apartmandan çığlık sesleri yükseldi.

Büyük panik yaşayan kızı ve arkadaşı, tüm dairelerin kapısını çalarak komşularından yardım istedi.

SOSYAL MEDYA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Bazı sosyal medya kullanıcıları, görüntülerde şarkıcının kızının “Annemi atmış” dediğini öne sürdü.

Kimi kişiler bu ifadeyi net olarak duyduklarını belirtirken, kimileri ise kaydın kalitesinin düşük olması nedeniyle sözlerin tam olarak anlaşılmadığını iddia etti.





Güllü'nün cenazesi bugün öğle namazından sonra İstanbul Tuzla'daki Sultan 1. Ahmet Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.