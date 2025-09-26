Arabesk müziğin en güçlü seslerinden 'Güllü' lakabıyla bilinen Gül Tut, Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 5. kattaki evinin balkonundan aşağıya düşerek hayatını kaybetti.



52 yaşındaki sanatçının ölümüne ilişkin soruşturma başlatılırken, görgü tanıklarının ilk ifadesine göre Güllü, balkonda arkadaşlarıyla birlikte eğlenirken dengesini kaybederek aşağıya düştü.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI



Ünlü sanatçı, kısa süre önce verdiği röportajında hayatının bir gün beyaz perdeye taşınmasından mutlu olacağını belirtirken, bu durumda kendisini oyuncu Serenay Sarıkaya'nın canlandırmasını istediğini belirtti.



Sarıkaya'yı çok beğendiğini söyleyen Güllü, ünlü oyuncu hakkında "Duruşu ve asaleti bambaşka. Gizliden Instagram'dan yazışırız bile" ifadelerini kullanmıştı.







