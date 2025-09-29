Olay anına ait ev içi güvenlik kamerası kayıtlarının tamamının incelenmesiyle, kamuoyunda merak edilen eksik 2 dakikalık bölüm de netleşti.

Görüntülerde, sanatçının lavabodan çıktıktan sonra teras bölümüne geçtiği ve kısa süre içinde dengesini kaybederek açık pencereden düştüğü görülüyor.

Görüntülerde müzik sesinin düşme anında kesilmesi, sosyal medyada çeşitli spekülasyonlara yol açmıştı.

Ancak uzmanlar, kameranın insan sesine duyarlı olması nedeniyle müzik sesinin otomatik olarak arka plana alındığını belirtti.

'BAK MANYAKLARA BAK'

Son ortaya çıkan görüntülerde, Güllü'nün "Herkes tamam mı? O ne lan? Bak manyaklara bak... Gel gel. Gelsene buraya" dediği duyuldu.

Ardından ise olay anı evde bulunan şahısların "Hayır, hayır... Anne..." dediği ortaya çıktı.





TERAS ZEMİNİ KAYGANDI

Olay yeri incelemesinde, teras zemininin temizlik sonrası kaygan olduğu tespit edildi. Temizlikte kullanılan mayi sabunun etkisiyle zeminin kayganlaştığı ve bu durumun düşmeye neden olabileceği değerlendiriliyor. Temizlik işlemini gerçekleştiren kişinin ifadesi de soruşturma dosyasına eklendi.

OTOPSİ RAPORU: DARP YOK

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Güllü'nün vücudunda herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı, ölümün yüksekten düşmeye bağlı travmatik yaralanmalar sonucu gerçekleştiği belirtildi.

'ROMAN HAVASI OYNIUYORDU'

Sanatçının kızı Tuyan Ülkem, savcılığa verdiği ifadede olayın yaşandığı geceyi şöyle anlattı: “Annem, arkadaşım Sultan ve ben birlikte yemek yedik, film izledik. Gece saat 01.20 civarında Sultan ile odamıza geçtik. Annem kısa süre sonra yanımıza geldi ve Roman havası oynamaya başladı. O sırada ayağı kaydı ve açık olan camdan aşağı düştü.”