26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan 5. kattaki evinin penceresinden dengesini kaybederek düşen ve yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden sanatçı Gül Tut'un ölümü kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.



'Güllü' lakabı ile arabesk müziğinin en güçlü sesleri arasında yer alan sanatçının ölümünü oğlu Tuğberk Yağız çektiği video ile duyururken, olaya ilişkin ifadesi alınan Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem, annesinin roman havası eşliğinde oynarken dengesini kaybettiğini ve düştüğünü belirtmişti.





GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜ 'ŞÜPHELİ OLAY' OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ



Aile üyelerinin ilk ifadelerine rağmen Emniyet güçleri olay anına ilişkin kamera kayıtlarını inceleyerek durumu 'şüpheli olay' olarak sınıflandırdı. Gazeteci Emrullah Erdinç, Güllü'nün hayatını kaybettiği anlara ilişkin bilinmeyenleri Ekol TV canlı yayınında açıkladı.

GÜLLÜ ODAYA GİRDİĞİNDE NE GÖRDÜ?



Erdinç, 51 yaşında hayatını kaybeden Güllü'nün pencereden düştüğü anlara ilişkin detayları şu sözlerle aktardı:



"Bu olaya ilişkin temel problem, Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'in verdiği ilk ifadede olayları tam olarak anlatamamasından kaynaklanıyor.



Olayı anlatamamasından kastım şu, 'Annem geldi, Roman havası oynuyordu ve birden düştü' deniliyor. Olay yerinde roman havası oynayan birinin birden düşebileceği bir ortam yok. Kamera görüntülerine baktığımızda da, Güllü'nün düşmeden saniyeler öncesinde kızının odasında Roman havası oynayacak gibi bir hali de yok.



Odadaki pencere sürgülü bir pencere. Panikle aşağıya doğru kaçıyorlar ve komşuya haber veriyorlar. Burada önemli olan şey Güllü'nün ne gördüğü.

Çünkü Güllü odaya giriyor ve bir şey gördükten sonra tepki gösteriyor. Burada 'pat pat' seslerini duyuyoruz. Burada varsayımsal olarak söylüyorum odaya girdiğinde belki bir şeyler gördü ve kızdı, kızdıktan sonra da eliyle mobilyaya vurdu ve pat pat sesleri geldi. Belki de sürgülü camı açmak ya da kapatmak istedi ama yapamadı.



Burada mantıklı tek açıklama, Güllü'nün sürgülü camı kapatmak isterken düşmüş olması. Ancak odada bulunan iki kadının, bu olayları düzgün ifadelerle anlatması gerekiyor.



İTİLİP İTİLMEDİĞİ OTOPSİ İLE TESPİT EDİLEMEDİ



Erdinç, Güllü'nün otopsi raporlarında herhangi bir boğuşma ya da darp izine rastlanılamadığını belirtirken, ünlü sanatçının biri tarafından itilip itilmediğinin ise otopsi raporuyla tespitinin mümkün olmadığına dikkat çekti.



"Burada yabancı birisi tarafından temas olsa, DNA sonucu bir bulgu elde edilebilir ancak aynı ev ortamını paylaştıkları insanlarla zaten sürekli temas halinde olduğu için, herhangi bir itme olması halinde bile bunun kamera kaydı dışında tespit edilmesi mümkün değil."