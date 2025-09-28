"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan apartman dairesinin 6'ncı katından aşağıya düşerek hayatını kaybetti.



Arabesk müziğinin önde gelen isimlerinden Güllü'nün vefat haberi sanat camiasında derin bir üzüntüye neden olurken, ünlü şarkıcının geride bıraktığı kült eserleri günler içerisinde dijital platformlarda en çok dinlenen şarkılar arasına girdi.

5 ŞARKISIYLA BİRLİKTE LİSTEYE GİRDİ



Türkiye'nin en popüler müzik dinleme platformlarından Spotify'da 'En Çok Dinlenen' şarkılar listesine damga vuran Güllü, 'Sabah Olmadan', 'Ödüm Kopuyor', 'Kopamam Senden', 'Değmezmiş Sana' ve 'Her şeyim oldun' eserleriyle milyonlarca dinlemeye ulaştı.



Ünlü sanatçının Spotify, YouTube Music ve Apple Music gibi ücretli platformlarda katlanarak artan dinleyici sayısı, milyonlarca liralık bir gelir anlamına gelecek.



Gül Tut'un şarkıları için ödenecek telif ücretleri, Güllü'nün yasal mirasçıları olan kızı ve oğluna verilecek.