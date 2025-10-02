Şarkıcı Güllü’nün ölümü hayranlarını ve sanat camiasını derin yasa boğarken Güllü'nün ‘Son İsteği’ isimli şarkıyı geçtiğimiz yıl Kadıköy’deki semt pazarında saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için yazdığı ortaya çıktı.
"AH ÇOCUK NASIL KIYDILAR SANA..."
Beyaz Magazin'de yer alan habere göre, parçanın üzerinde gizli bir şekilde çalıştığı öğrenilen Güllü’nün şarkıyı Minguzzi'nin bugün görülecek davasından öncesinde bitirmeye çalıştığı belirtildi.
İşte o şarkının sözleri
Ah çocuk sana nasıl kıydılar
Yaz günü kara kış yaşattılar
O karagözlerine bakamadılar
Bir yudum sevgiyi çok gördüler...
****
Oyuncağın kaldı köşe başında
Düşlerin yarım bir masal içinde
Sokaklar suskun, gece karanlık
Sesini duyan yok mu, neredesin sen?
****
Ah çocuk sana nasıl kıydılar
Yaz günü kara kış yaşattılar
O kara gözlerine bakamadılar
Bir yudum sevgiyi çok gördüler...