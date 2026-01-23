Yalova'da 6'ncı kattaki evinin terasından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı ve 'Güllü' ismiyle bilinen Gül Tut'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmanın bilirkişi raporu ortaya çıktı.

Raporda, ünlü şarkıcının pencereden düşüş şeklinin, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun ifadesiyle çeliştiği belirtildi.

Emrullah Erdinç'in haberine göre, bilirkişi raporu bu ifadeyi yalanladı.

Raporda, Güllü'nün pencere önünde ayakta ve yüzü odaya dönük haldeyken pencereyle temas ederek düştüğü belirtildi. Düşüş şeklinin ifadedeki anlatımla örtüşmediği değerlendirildi.

Erdinç rapordaki ifadeleri şöyle aktardı:

"Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, bilirkişi ek raporu dosyaya girdi ve olayın düşme anlatımında ciddi bir ayrışma ortaya çıktı.

Sultan Nur Ulu’nun ifadesine göre: Güllü, pencere önündeyken yüzü dışarı dönük halde, arkasından tutulup Tuğyan tarafından tek bir hamleyle aşağı itildi.

Bilirkişi raporuna göre ise: Güllü pencere önünde ayaktaydı, yüzü odaya dönük halde, pencereyle temas ederek düştüğü değerlendirilmektedir.

Raporda, bu düşüş şeklinin ifadedeki anlatımla örtüşmediği değerlendirildi."