Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Güllü'nün Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada adli süreç devam ediyor. Soruşturma kapsamında sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanırken, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamenin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor. Soruşturmadaki gelişmeler yakından takip edilirken, Güllü'nün yaşamını yitirmeden kısa süre önce çekildiği öne sürülen yeni görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medya platformlarında paylaşılan video kısa sürede geniş ilgi gördü. Paylaşıma eklenen notta, "Bu video artık çok daha kıymetli bir anı oldu... Sevgiyle ve özlemle." ifadelerine yer verildi. Öte yandan, Güllü'nün ölümüne ilişkin adli soruşturma sürerken, olayın kesin nedenine ilişkin değerlendirmelerin hazırlanacak iddianame ve yargılama sürecinde netlik kazanması bekleniyor.

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