26 Eylül 2025’te Yalova’daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren ses sanatçısı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni ses kayıtlarının dosyaya girdiği öğrenildi.

ŞANTAJ İDDİASI VE MAHREM GÖRÜNTÜLER

Olay nedeniyle tutuklanan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e ait olduğu öne sürülen kayıtlarda, nişanlısı Kervan Eminoğlu’nun özel görüntülerinin ifşa edilmesine ilişkin konuşmaların yer aldığı iddia edildi.

Sabah’ın haberine göre, Gülter’in bir arkadaşıyla yaptığı öne sürülen telefon görüşmesinde, “Bende çıplak videoları var, lütfen bunları yayınlar mısın?” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Kaydın devamında “Mecburdum. Bir gün bu konuma geleceğimi biliyordum” sözlerinin duyulduğu, karşı tarafın “Şantaj?” sorusuna ise Gülter’in “Severiz” yanıtını verdiğinin iddia edildiği aktarıldı.