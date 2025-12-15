Türkiye ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümünü konuşuyor. Cinayetle ilgili soruşturma sürerken ifadeler kamuoyunda yankı uyandırmaya devam ediyor.

Kasten öldürme suçundan tutuklanarak Kandıra Kadın Kapalı Cezaevi’ne konulan Tuğyan Ülkem Gülter’in babası Gürol Gülter, kızının yakalanmadan önce kendisini annesinin mezarından aradığını ve ağladığını söyledi. Gülter şunları söyledi:

‘DUYMADAN İKNA OLMAM’

“Bir babayım, inanmak istemedim. Evlat benim evladım ama bu çok ağır bir tablo. Yine de gerçeği mahkemede kendi ağzından duymak istiyorum. Yakalanmadan önce annesinin mezarına gitti, ağlayarak benimle konuştu. Ne olduysa mahkemede ortaya çıkacak. Ben de ancak o zaman ikna olurum.Her anne-kız arasında sorun olur ama bu boyutta bir şey olabileceğini hiç düşünmedim. Annesiyle bazı tartışmaları olduğunu biliyordum ama böylesine bir sürece dönüşeceğini aklımın ucundan geçirmezdim. Tuğyan çıkacağı duruşmada ne yaşandıysa anlatacak, başka yolu yok.”

Nereden bilirdim katil yanındaymış!

Güllü’nün kızı tarafından öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından bir yakının paylaşımı olay oldu. Güllü’nün doğum gününde çekildiği belirtilen bir videoda yakını olan kişi Güllü’ye sarılıp tebrik ediyor. Aynı karede annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülker Gülter, masada oturuyor. Paylaşımı yapan yakını şu ifadeleri kullandı:

“Şu karede nasıl mutluyuz… Nereden bilebilirim ablamın katilinin yanımda durduğunu.”

Eski patronu: Tuğyan kiralık katil arıyordu

Güllü’nün eski patronu Ferdi Aydın yeni bir iddia ortaya attı. Cinayet iddiasını ilk ortaya atan kişi olduğunu anımsatan Aydın, şunları söyledi:

“Güllü ablanın öldüğünü duyduk. Eşim ‘Güllü abla ölmüş’ dedi. Hazırlık yapmaya başladık, cenazeye gidecektik. Yolda giderken Güllü ablanın bana söylediği sözler aklıma geldi. ‘Bana bir şey olursa, oğlumdan ve kızımdan bilin’ sözleri. Bunlar katil, ‘katillerle aynı safta namaz kılmayacağız’ dedim geri döndük. Daha sonra bu olayın cinayet olduğunu medya aracılığıyla dile getirdim. Yine ısrarla söylüyorum ki Tuğyan ve Sultan bu işin içerisinde. Çiğdem, Tuğberk bey ve Tuğberk beyin nişanlısı hepsi bu işin içindedir. Burada en az 10 kişi bu işin içindedir bu işi planlamıştır. Hepsini şiddetle kınıyoruz ve hepsinin ceza almasını istiyoruz. Kiralık katil aradıklarını daha önce çevresine söylemiş.”