Yalova'daki evinde balkondan düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü, ardında soru işaretleri de bıraktı. Ölümünün ardından sır perdesi hala aralanmayan Güllü'nün ölümünde tüm oklar menajerinin üzerindeydi. İddiaların odağındaki menajer Çiğdem Deniz Emir, Güllü'nün ölümünden sonra ilk kez konuştu.

"HELALLEŞMEDİM"

"Bir kitle var ki sürekli sizi hedefe koydu" sorularına Emir şu yanıtı verdi:

"Herhangi bir husumetimiz, birbirimize zarar verecek bir şeyin olmasının mümkünatı yok. Ben mezarına gidip sarılamadım. Yani vedalaşamadım. Helalleşemedim. Üzerimize kurulan baskılardan hiçbirimiz, hiçbir şey yapamadık"

"AŞAĞI İNDİĞİMDE GERÇEKLE YÜZLEŞTİM"

Güllü'nün hayatını kaybettiği geceye dair de ayrıntılar veren Emir, "Aşağıya indiğimde tüm gerçekle yüzleştim. Güllü Hanım'ın yerde yattığını görüyordum o kadar. Bazı yerlerde zihnim karışabiliyor fakat kapının çalmasıyla birlikte uyku halindeydim. Ne olduğunu anlayamadım. Herkes aşağıya iniyor diye ben de bilinçsizse herkesin peşinden aşağıya indim" diye konuştu.

Son dönemlerde ikilinin aralarının bozuk olduğu iddia edilmişt ve Güllü'yü Emir'in öldürdüğü söyleniyordu. Bu suçlamalar içinse 3 ay bir ticari anlaşmazlıkları olduğunu ifade eden Emir, "Bunun haricinde herhangi bir husumetimiz yok" dedi.

MEKAN SAHİBİNİ YALANLADI: HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

Güllü'nün patronunun ortaya attığı bu iddialar arasında ikilini arabada tartışma yaşadığı ve seyir halindeyken Emir'in direksiyonu kırıp Güllü'yü öldürmek istediğini belirtmişti. Emir ise bu iddialara için O yıllarda Güllü'yü tanımadığını ve yaşanan olaydaki asistan kendisi olmadığını ifade etti. Kazanın kendisinden çok önce yaşadığını söyledi.

Emir, planlı cinayet iddiaları ile ilgili ise "Bir mekân sahibi çıkmış, böyleydi, şöyleydi diyor. Peki neden daha önce bu iddiaları ortaya atmadınız. Benimle iyiydin de, güzeldin de, sonradan bunlar ortaya çıktı. Asla hakkımı helal etmiyorum kimseye. Bize acımızı yaşatmadıkları gibi hiçbir şeyimize izin vermediler" diyerek, sözlerini noktaladı.