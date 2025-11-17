Gürcistan’daki uçak kazasında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran için Muğla’da düzenlenen cenaze töreninde dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.

Milas Ekinanbarı Mahallesi’ndeki camide kılınan cenaze namazı sırasında, AKP’nin geçen dönem Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın ile CHP’li Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve beraberindekilerin gülüşmeleri kameralara yansıdı.

Bu anlar törenin ardından yoğun tepki çekti.

PEŞ PEŞE ÖZÜR

Büyük tepki çeken görüntüler sonrası iki isim de peş peşe özür diledi.

Ayaydın "Yaklaşık beş saat süren bu manevi sürecin sadece o beş saniyelik anını cımbızlayarak, sanki şehidimize saygısızlık etmişim gibi yansıtmaya çalışanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Milas Belediye Başkanı Topuz da "Esprili yanıt verdim orada kısa bir gülüşme yaşandı. Sosyal medyada da gündem oldu. Şehidimiz hepimizindir. Kamuoyundan özür dilerim" diye konuştu.

OĞLUNUN YAPTIĞI PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülere yönelik tepkiler sürerken bu kez de Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’un oğlu Berkay Topuz’un sosyal medya paylaşımı gündeme oturdu...

Topuz, gülme görüntülerine yönelik eleştirilere dikkat çeken bir yanıt vererek babasıyla yan yana güldükleri bir fotoğrafı paylaştı.

Paylaşımında, “Biz gülerken rahatsız olanın dil ölçüsü değil, bana boy ölçüsü lazım” ifadelerini kullandı.

Fevzi Topuz’un oğlunun bu paylaşımı büyük tepki topladı.